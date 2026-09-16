Tennis
Chi affronterà Sinner a Pechino? I possibili avversari turno per turno in caso di ritorno
Jannik Sinner punta a far rientro sul circuito ATP nel 500 di Pechino, in Cina, che si giocherà da mercoledì 30 settembre a martedì 6 ottobre: l’azzurro, in caso di partecipazione, sarà la testa di serie numero 1 del torneo, che prevede un tabellone a 32 giocatori, dunque senza alcun bye al primo turno.
Saranno 8 le teste di serie, quindi nei primi due turni l’azzurro non ne incontrerà, mentre dai quarti in poi potrebbe ritrovare giocatori protetti dal seeding: le proiezioni di cui andremo a parlare sono fatte tenendo conto del ranking di lunedì 21 settembre, anche se verrà utilizzato quello di lunedì 28 per definire i primi 8 del torneo.
L’azzurro potrà ritrovare soltanto in finale Alexander Zverev, mentre potrà incontrare uno tra Felix Auger-Aliassime e Daniil Medvedev in semifinale. Ai quarti potrà esserci, invece, l’incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alla 8, ovvero Flavio Cobolli, Alex De Minaur, Novak Djokovic e Jakub Mensik.
Al netto di eventuali cancellazioni, tra i possibili avversari dell’azzurro nei primi due turni ci sono tutti i giocatori al momento iscritti ma esclusi dal seeding, tra i quali spiccano il kazako Alexander Bublik, il russo Andrey Rublev, l’argentino Francisco Cerundolo ed il transalpino Arthur Rinderknech.
CHI POTREBBE INCONTRARE NEI VARI TURNI JANNIK SINNER
Primo turno
Giocatori non inseriti tra le teste di serie.
Secondo turno
Giocatori non inseriti tra le teste di serie.
Quarti di finale
Una testa di serie tra la 5 e la 8, ovvero Flavio Cobolli, Alex De Minaur, Novak Djokovic e Jakub Mensik.
Semifinali
Una testa di serie tra la 3 e la 4, ovvero Felix Auger-Aliassime e Daniil Medvedev.
Finale
La testa di serie numero 2, ovvero Alexander Zverev.