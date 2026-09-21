Chi affronterà l’Italia in Coppa Davis? Le fasce del sorteggio e le quattro opzioni per i quarti. Evitata la Spagna

Il conto alla rovescia sta per terminare. Il sorteggio del tabellone delle Finals di Coppa Davis 2026 si terrà domani, martedì 22 settembre, alle ore 12 a Bologna. L’Italia, ammessa di diritto alla fase finale in quanto Paese ospitante dell’evento, andrà a caccia del quarto successo consecutivo (quinto in totale) nella massima competizione tennistica a squadre, dopo i trionfi del 2023, 2024 e 2025. La squadra guidata dal capitano Filippo Volandri attende di conoscere la propria avversaria nei quarti di finale, in programma sempre a Bologna dal 24 al 29 novembre 2026.

Italia e Spagna condividono lo status di favorite, ma potrebbero affrontarsi già nei quarti di finale? La risposta è no. L’ITF ha infatti stabilito una metodologia precisa per determinare le quattro nazioni teste di serie e quelle non comprese tra le prime quattro. Di conseguenza, nei quarti di finale le quattro formazioni con il miglior punteggio nel ranking ITF non possono affrontarsi tra loro.

Italia, Spagna, Germania e Cechia avranno dunque il privilegio di essere teste di serie e, pertanto, affronteranno nei quarti una tra Gran Bretagna, Austria, Corea del Sud e Canada.

Questo significa che gli azzurri, in virtù del primo posto nel ranking ITF, non potranno iniziare il loro cammino contro Spagna, Germania o Cechia, ma dovranno vedersela con una delle altre quattro formazioni: britannica, austriaca, sudcoreana o canadese.

FASCE SORTEGGIO FINALI COPPA DAVIS 2026

Fascia 1 (teste di serie): Italia, Spagna, Germania, Cechia

Fascia 2: Gran Bretagna, Austria, Corea del Sud, Canada

Resta inoltre da capire come saranno composte le squadre, considerando che già lo scorso anno Italia e Spagna si affrontarono nell’atto conclusivo, con il successo decisivo di Flavio Cobolli contro Jaume Munar. Questa volta, però, lo scenario potrebbe essere diverso, dal momento che la selezione capitanata da David Ferrer potrebbe contare su giocatori di assoluto livello come Carlos Alcaraz e Rafael Jódar, senza dimenticare Daniel Mérida, tutti desiderosi di riportare l’Insalatiera in Spagna.

Vedremo se Jannik Sinner sarà tra i convocati e risponderà presente, alimentando la suggestione di un possibile, affascinante incrocio in finale con Alcaraz, i due numeri uno delle rispettive nazionali.