Charles Leclerc si prende la responsabilità dopo Monza: “So di aver sbagliato”

Charles Leclerc ha scelto di mettere un punto alle polemiche nate dopo il Gran Premio d’Italia. Il monegasco, reduce dal violento incidente di Monza, non sembra avere particolari problemi fisici e ha ribadito di essere in condizioni per correre. A preoccupare maggiormente, però, è stato ciò che è accaduto in pista con Lewis Hamilton.

Il momento più discusso è stato quello della seconda curva, quando il duello tra i due piloti Ferrari ha portato il britannico sulla ghiaia, facendogli perdere diverse posizioni. Un episodio arrivato proprio nella gara di casa della scuderia di Maranello e destinato inevitabilmente ad alimentare un’enorme quantità di discussioni, sia all’interno del team sia sui social.

Leclerc, tuttavia, non ha cercato alibi. Anzi, dopo aver rivisto le immagini e analizzato quanto accaduto, ha riconosciuto senza esitazioni la propria responsabilità e ha affrontato direttamente l’argomento con Hamilton.

“Penso che le regole di comportamento in pista siano abbastanza chiare. Non vogliamo mai vedere una macchina della stessa squadra finire sull’erba“, ha spiegato il pilota Ferrari. “Dopo aver analizzato l’accaduto, ho parlato con Lewis. So di aver esagerato alla seconda curva e gliel’ho detto. È molto chiaro cosa dovremo fare e cosa non dovremo fare in futuro“.

Il chiarimento tra i due, secondo Leclerc, non ha però lasciato strascichi sul loro rapporto. Il monegasco ha voluto sottolineare proprio questo aspetto, evitando di trasformare l’episodio in un nuovo motivo di tensione all’interno del box Ferrari.

“Quello che è successo non ha assolutamente intaccato il buon rapporto che abbiamo e non influirà su ciò che accadrà in futuro. Per me è questa la cosa più importante“, ha aggiunto.

Leclerc è consapevole, allo stesso tempo, del peso particolare che un episodio simile può assumere quando accade a Monza. La gara italiana rappresenta uno degli appuntamenti più importanti dell’intera stagione per la Ferrari e qualsiasi controversia tra i due piloti rischia di finire immediatamente sotto i riflettori.

“Corriamo per la Ferrari e, se c’è una gara nella quale non vorresti mai vedere una cosa del genere, è proprio Monza. Quando succede nella nostra gara di casa si crea inevitabilmente un grande caos all’esterno“, ha osservato il monegasco.

Leclerc ha poi allargato il discorso, ricordando come episodi simili tra compagni di squadra non siano affatto una rarità nel motorsport. Secondo il ferrarista, infatti, l’attenzione mediatica si è concentrata in maniera eccessiva sul duello con Hamilton, mentre anche altri piloti hanno avuto momenti di tensione nel corso della gara.

“Ho visto la gara da fuori e ho notato che ci sono stati attriti anche tra altri compagni di squadra. Alla fine, però, si finisce soltanto per parlare di me e Hamilton. Non credo sia del tutto giusto“, ha spiegato Leclerc, senza però negare le proprie responsabilità. “Questo non significa che abbiamo fatto tutto alla perfezione. Io non l’ho fatto alla curva due. Per questo, dopo aver rivisto le immagini, sono stato subito molto chiaro con Lewis“.

Il pilota Ferrari ha preferito invece non commentare nel dettaglio l’episodio che aveva coinvolto Hamilton alla prima curva. Una scelta precisa, dettata dalla volontà di non alimentare ulteriormente una vicenda che, secondo Leclerc, è già stata chiarita tra i diretti interessati. “Non voglio parlarne perché poi sembra che siamo semplicemente lì a litigare con Lewis, e non è vero. La cosa più importante è che abbiamo chiarito la situazione“, ha sottolineato.

Il confronto tra i due piloti sarebbe stato franco e diretto. Entrambi hanno avuto la possibilità di spiegare il proprio punto di vista, senza più le emozioni e la tensione tipiche di una gara. “Ho detto a Lewis come mi sentivo e Lewis mi ha detto come si sentiva. Credo che, a mente fredda e senza le emozioni della gara, siamo pienamente d’accordo sulle rispettive opinioni“, ha raccontato Leclerc.

“Succede e sono certo che non sarà l’ultima volta. È il tipo di situazione che può capitare nelle corse, soprattutto quando partiamo così spesso l’uno accanto all’altro“, ha ammesso.

La volontà di Leclerc e Hamilton, però, è altrettanto chiara: evitare che quanto accaduto a Monza diventi un problema interno alla Ferrari. “Di sicuro non è una situazione nella quale vogliamo ritrovarci di nuovo“, ha concluso il monegasco.