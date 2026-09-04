Charles Leclerc: “Sensazioni buone, ma c’è ancora da lavorare”

La Ferrari lancia il primo segnale a Monza e Charles Leclerc risponde presente. Nel venerdì del Gran Premio d’Italia, 13° appuntamento del Mondiale 2026 di F1, il monegasco è stato protagonista di una giornata convincente: miglior tempo nelle prime prove libere e seconda posizione nella sessione pomeridiana, a soli 120 millesimi dalla Mercedes di George Russell.

Un avvio incoraggiante per la Rossa, che davanti al pubblico di casa mostra subito un buon passo, pur senza nascondere la necessità di trovare ancora qualcosa in vista di qualifiche e gara. Leclerc, però, resta prudente.

Il rendimento della vettura gli regala sensazioni positive, ma il pilota Ferrari sa che la concorrenza è tutt’altro che distante. E, soprattutto, che a Monza ogni dettaglio può fare la differenza. “È sempre emozionante tornare a Monza, un luogo davvero speciale per noi come squadra e per tutti i nostri tifosi. C’è ancora del lavoro da fare perché i nostri avversari sembrano competitivi, ma finora le sensazioni con la vettura sono state buone“, ha dichiarato

La Ferrari ha mostrato velocità sul circuito brianzolo, ma Charles indica già la direzione da seguire per provare a compiere un ulteriore passo avanti: “Sappiamo quali sono i nostri punti deboli e ci concentreremo su quelli, dando il massimo fin da domani per portare a casa il miglior risultato possibile domenica“.

Il monegasco si aspetta e vuole di più e, dopo un venerdì incoraggiante, punta a trasformare le buone sensazioni in qualcosa di concreto. Monza aspetta la Rossa: il primo round è andato, la partita vera comincia ora.