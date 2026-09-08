Charles Leclerc rassicura dopo l’incidente di Monza e prova a proiettarsi verso il Madring

“Non il modo in cui volevo finisse il mio weekend. Grazie per tutti i messaggi. Fisicamente, l’incidente è stato pesante ma sto bene. A livello di emozioni, invece, mi ha fatto male ancora di più che una cosa simile sia successa in casa a Monza, davanti a tutti voi tifosi. Grazie per l’incredibile accoglienza e per il supporto di tutto il weekend. Monza sei sempre così speciale”.

Con queste parole Charles Leclerc suoi suoi canali social ha voluto chiudere ufficialmente il capitolo di Monza, dove si è disputato il Gran Premio d’Italia, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. La domenica ha visto lo storico trionfo di Andrea Kimi Antonelli che, dopo essere scattato dalla 19a casella dello schieramento, ha saputo rimontare posizione dopo posizione, fino a centrare un successo pesantissimo, soprattutto a livello di corsa al titolo.

Chi, invece, ha vissuto una domenica decisamente complicata è stato proprio il pilota monegasco che, dopo una partenza convincente, ha subito una serie di sorpassi fino a finire la propria corsa nelle protezioni della Parabolica, dopo un incidente davvero notevole. Il pilota nativo di Monte Carlo è rimasto diversi minuti vicino al luogo dell’incidente in evidente stato si shock, salvo poi riprendersi nel corso del pomeriggio dopo, anche, un inevitabile controllo al centro medico.

Un errore pesante e un incidente che decisamente non ci voleva per il pilota del Cavallino Rampante che sta attraversando una stagione quanto mai complicata, nella quale sta anche perdendo il confronto diretto con il compagno di team Lewis Hamilton. Ora vedremo, quindi, se Charles Leclerc riuscirà a smaltire completamente quanto avvenuto a Monza dato che il tempo stringe e venerdì dovrà essere in pista per le due sessioni di prove libere del Gran Premio di Spagna, quattordicesima tappa della stagione.

Sul nuovissimo tracciato del Madring, sarà presente il monegasco? La sensazione è che il pilota ferrarista farà di tutto per esserci ma, come scrivono diversi organi di stampa, la scuderia di Maranello si sarebbe cautelando preallertando il terzo pilota Antonio Giovinazzi per una eventuale sostituzione nella gara iberica. Charles Leclerc vuole esserci e, soprattutto, vuole mettersi alle spalle dolori e incidente di Monza. Mancano ancora numerose gare al termine del campionato e la sua voglia di raddrizzare un’annata grigia è evidente.