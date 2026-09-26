Charles Leclerc: “Oggi non avevamo passo, dobbiamo reagire. Siamo troppo lenti sul dritto”

Non è bastata una super qualifica a Charles Leclerc per spezzare la striscia negativa, restando fuori dal podio per la quinta gara consecutiva e non andando oltre un deludente quarto posto al termine del Gran Premio dell’Azerbaijan 2026 di F1. Il monegasco della Ferrari si è reso protagonista di una brutta partenza dalla prima fila nonostante il vantaggio della gomma soft, venendo passato dalla McLaren di Oscar Piastri per poi non riuscire a contenere nei giri successivi la progressione delle Red Bull. Nel finale un errore dell’australiano ha fatto riguadagnare una posizione al nativo del Principato, che non è riuscito però ad attaccare la RB22 di Isack Hadjar per la terza piazza.

“È stata una gara un po’ noiosa per noi. Purtroppo abbiamo fatto una brutta partenza, che è l’unica cosa che avremmo potuto fare molto meglio. Oggi abbiamo perso una posizione su Oscar. Ma poi, da quel momento, non avevamo proprio passo. Rispetto alla Red Bull è stato molto difficile difendersi perché sul dritto siamo troppo lenti. E sì, al momento stiamo semplicemente faticando con il passo puro“, racconta Leclerc a fine gara.

Sulle prestazioni della SF-26 a Baku: “Non credo che questa pista si adatti particolarmente alla nostra macchina. Ma è anche vero che penso che McLaren e Red Bull abbiano fatto un passo avanti con gli aggiornamenti che stanno portando, e che siano cresciute recentemente. Hanno fatto un passo avanti che noi non abbiamo fatto. Dobbiamo reagire, perché perdere un po’ di passo ora rende ovviamente molto difficile poi recuperarlo. Quindi sì, speriamo di riuscire a reagire molto presto“.

Sugli sviluppi in arrivo nelle prossime settimane verso l’ultima fase della stagione: “Abbiamo alcune cose sono in arrivo. Se saranno sufficienti per colmare il gap, senza sapere cosa abbiano in serbo gli altri, è un altro discorso. Ma sicuramente abbiamo alcune novità che dovrebbero aiutarci a compiere dei passi avanti“.