Charles Leclerc: “Non siamo stati perfetti e lo abbiamo pagato. Proveremo a regalare un sorriso ai tifosi”

Charles Leclerc sperava in qualcosa di più del quarto posto al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Italia, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Monza, quindi in casa della Ferrari, le vetture del Cavallino Rampante non hanno brillato, con il monegasco che ha faticato tra Q1 e Q2, migliorando nel Q3, fino a centrare una quarta posizione che, vista la possibile (probabile) penalizzazione di Oscar Piastri, potrebbe trasformarsi in una terza.

Pierre Gasly ha firmato la grandissima sorpresa dell’anno fissato il tempo di 1:21.786 e centrando la prima pole position della sua carriera con 60 millesimi di vantaggio su George Russell, mentre Oscar Piastri è terzo a 180 con Charles Leclerc quarto a 218. Quinto Lewis Hamilton a 225, sesto Max Verstappen a 284, settimo Andrea Kimi Antonelli a 307 mentre è ottavo Franco Colapinto a 434. Nono Lando Norris a 470, mentre completa la top10 Arvid Lindblad a mezzo secondo esatto.

Al termine delle qualifiche odierne il pilota del team di Maranello ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sports: “Siamo delusi ovviamente, non siamo stati all’altezza della situazione. Ci sono stati molti errori e problemi con il motore. Nella Q3 potevamo fare meglio ma possiamo solo incolpare noi stessi. Cercheremo di capire i motivi di questo andamento”.

Ultima battuta sulle qualifiche in generale e su domani: “Penso sia stata una sessione caotica e per trovare gli ultimi centesimi bisogna essere perfetti. Noi non lo siamo stati. Domani? Dovremo partire bene. Vogliamo regalare una domenica da ricordare ai nostri tifosi ma sarà dura perchè nei rettilinei soffriremo”.