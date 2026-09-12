Charles Leclerc: “Credo di aver massimizzato tutto, domani la gara sarà difficile per la gestione gomma”

È stato un brillante Lando Norris a prendersi a pole position del Gran Premio di Spagna 2026, quattordicesimo appuntamento del Mondiale F1. Sul nuovo circuito di Madrid, la McLaren del britannico ha sorpreso tutti dopo un venerdì molto negativo, nel quale ha saltato le FP2, prendendosi la partenza al palo con il crono di 1:31.824. Diciannovesima pole per il campione del mondo in carica, la terza stagionale.

Norris con un guizzo è riuscito ad anticipare di soli 11 centesimi la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, sempre in testa in tutte le sessioni sul Madring. Sorprendente, fino ad un certo punto, anche il terzo posto di Max Verstappen che dimostra come sempre la sua bravura sul giro secco. 140 i millesimi di ritardo dell’olandese che ha anticipato la Ferrari di Lewis Hamilton, quarto a 189 millesimi. La scuderia di Maranello non ottimizza le prestazioni della macchina e chiude con Charles Leclerc la qualifica al quinto posto (+0.195).

Leggera delusione per le due rosse che potevano indubbiamente ottenere una posizione migliore in griglia. Ai microfoni di Sky Sport, Leclerc, in pista a Madrid con Aduo 1, ha così parlato della sua qualifica: “Le sensazioni erano buone. Abbiamo pagato un po’ la power unit. Penso di aver massimizzato tutto. C’era sicuramente ancora un po’ di performance su un circuito così. Domani proveremo a massimizzare”.

Chiudendo sui dubbi sulle gomme per domani: “Il degrado penso che sia molto alto per tutti. Su questi circuiti cittadini c’è una evoluzione molto alta, bisogna vedere se migliora o se peggiora. Credo comunque che sarà una gara difficile per la gestione gomma”.