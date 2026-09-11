Charles Leclerc concentrato: “Un venerdì proficuo in vista delle fondamentali qualifiche di domani”

Charles Leclerc chiude con una positiva seconda posizione al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul nuovissimo tracciato denominato Madring la scuderia di Maranello ha messo in mostra una SF-26 in buone condizioni, sfruttando anche il fatto che sul circuito nella capitale iberica il motore non conti troppo.

La migliore prestazione della FP2 è stata fissata dal solito Kimi Antonelli con il tempo di 1:33.662 con 113 millesimi di vantaggio proprio su Charles Leclerc e 149 su Lewis Hamilton. Quarto Arvid Lindblad a 228, quinto George Russell con 337, mentre è sesto Max Verstappen a 4010 Settimo Oscar Piastri con un distacco di 538 millesimi, ottavo Yuki Tsunoda a 1.096, quindi nono Esteban Ocon a 1.205, mentre completa la top10 Liam Lawson a 1.276.

Al termine del venerdì del Gran Premio di Spagna il portacolori del team Ferrari ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “È stato bello guidare per la prima volta sul circuito di Madrid. È un tracciato cittadino impegnativo, una pista che mi piace molto. Sono rimasto piuttosto impressionato dal livello di grip che abbiamo trovato fin da subito, considerando che si tratta di un tracciato completamente nuova e che sull’asfalto c’è ancora poca gomma. Mi aspetto comunque un’evoluzione importante nel corso del weekend”.

Il monegasco prosegue nel suo racconto: “Il nostro obiettivo oggi era completare il maggior numero possibile di giri e raccogliere quanti più dati possibile, sia per conoscere meglio il tracciato sia per prepararci alle qualifiche, che probabilmente saranno il momento chiave del weekend, vista la difficoltà nel sorpassare qui. Non vedo l’ora di vedere cosa riusciremo a portare a casa domani”.