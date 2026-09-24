Charles Leclerc: “Ci è mancato un po’ di passo. Speriamo di essere più competitivi in qualifica”

Al netto dell’eventuale decisione di montare domani una power unit fresca andando quindi in penalità a Baku, Charles Leclerc non è soddisfatto del livello evidenziato quest’oggi nelle prove libere del giovedì. Il monegasco della Ferrari ha completato nel complesso quasi 50 giri, accusando però un distacco di 1.126 dal miglior tempo assoluto della Mercedes di George Russell nella simulazione di qualifica con gomme soft.

“Nelle libere di oggi ci è mancato un po’ di passo, quindi questa sera avremo parecchio lavoro da fare per ridurre il distacco. Analizzeremo tutti i dati raccolti e lavoreremo per compiere un passo avanti in vista di domani. Speriamo di essere più competitivi in qualifica domani anche perché guidare su questa pista mi piace moltissimo“, il suo commento riportato dal sito ufficiale della Rossa.

Nel turno pomeridiano il nativo del Principato si è attestato in quarta posizione, dietro non solamente alle due Mercedes ma anche alla Red Bull di Max Verstappen, precedendo il compagno di squadra Lewis Hamilton per un paio di decimi senza riuscire però a completare un time-attack pulito (nel suo tentativo migliore si è fermato ai box mentre era vicino ai crono di Antonelli e Verstappen).