Charles Leclerc cerca una spiegazione al suo incidente: “Ho accelerato e l’ho persa, non so cosa sia successo”

Charles Leclerc chiude nella maniera peggiore il suo Gran Premio d’Italia, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato di Monza, infatti, il pilota del team Ferrari sognava di centrare il suo terzo successo in carriera e, invece, in chiusura di terzo giro è finito violentemente nelle protezioni della Parabolica. Grande spavento per il pilota monegasco ma, per fortuna, tutto ok a livello fisico. Rimane, ovviamente, l’enorme dispiacere per una chiusura prematura della sua gara di casa.

La partenza aveva illuso il pilota classe 1997, tanto da difendersi in maniera rude nei confronti di Lewis Hamilton (mandato sulla ghiaia della Prima Variante) e, successivamente, salire in seconda posizione superando Pierre Gasly. Da quel momento in avanti, però, il monegasco ha iniziato a soffrire in maniera evidente. Subito risorpassato dal francese, quindi infilato da Max Verstappen all’ingresso della Variante Ascari, quindi quasi passato anche da Oscar Piastri all’ingresso della Parabolica. A quel punto SF-26 persa in percorrenza e “botto” notevole.

Dopo essere stato anche al centro medico per ricevere i controlli del caso, il pilota nativo di Monte Carlo ha raccontato quanto avvenuto in pista e ha rassicurato sulle sue condizioni ai microfoni di Sky Sport: “Sto bene. Non ho tanti dolori per fortuna. All’inizio ho sentito ovviamente il colpo al collo ma ora da quel punto di vista sono ok. L’incidente? La dinamica è difficile da spiegare. In quel momento sentivo che mi mancava potenza. Ho accelerato, tolto il gas e ri-accelerato. A quel punto ho preso uno ‘snap’ e ho perso la vettura. Sinceramente ho bisogno di vedere i dati per capire cosa sia successo”.