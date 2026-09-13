Charles Leclerc: “Abbiamo aspettato una safety car, il punto più negativo è il passo in qualifica”

Si è concluso con la vittoria di Andrea Kimi Antonelli il Gran Premio di Spagna 2026, quattordicesimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Madrid, l’italiano, sfruttando al meglio la virtual safety car, è riuscito a mettersi davanti a Lando Norris ed a chiudere davanti a tutti la gara nella capitale spagnola. Ottava vittoria in carriera, con un pizzico di fortuna, per il bolognese che continua a guadagnare nel Mondiale.

Seconda posizione per Max Verstappen che nel finale ha tenuto dietro lo sfortunato Lando Norris, penalizzato dalla finestra virtual safety car. Quarto posto per la Ferrari di Charles Leclerc. Il monegasco fa una gara solidissima con le gomme hard, aspettando nel finale una safety car o virtual che poteva consentirgli un pit-stop più breve. Leclerc ha quindi dovuto fermarsi dopo uno stint lunghissimo, difendendo negli ultimi giri la posizione su George Russell.

Scuderia di Maranello che conferma il buon ritmo di gara ma che continua a mancare di prestazione in qualifica. Ai microfoni di Sky Sport, Charles Leclerc ha così parlato del suo GP: “Abbiamo aspettato una safety car, abbiamo fatto uno stint lungo per quello ma non è mai arrivata. È stata una gara molto difficile soprattutto fisicamente, la nostra macchina quest’anno è difficile da guidare e su un circuito come questo si sente. Ho fatto un bello stint sulla hard, con la soft non avevo il passo per una ragione che conosco”.

I problemi con la soft ed in qualifica: “Il punto più negativo è il passo qualifica. Oggi il problema della soft non era il bilancio ma qualcosa che mi impediva di spingere come volevo. Gestivo solo il gap dietro, alla fine non potevo ambire alla terza posizione. Ho solo portato la macchina al traguardo”.