Cecilia Zandalasini in formato MVP nella vittoria delle Golden State Valkyries al debutto nei playoff WNBA

Nella notte italiana tra domenica 27 e lunedì 28 settembre è andata in scena gara-1 della serie tra Golden State Valkyries e Dallas Wings, primo turno dei playoff WNBA. Una partita che interessava da vicino il basket azzurro, trattandosi del debutto di Cecilia Zandalasini nella post-season 2026 della massima lega professionistica femminile americana.

La stella della nostra Nazionale, reduce da un’ottima stagione regolare (con quasi 9 punti di media su un impiego di 19 minuti a partita), è stata la migliore in campo sul parquet casalingo del Chase Center di San Francisco totalizzando ben 22 punti in poco meno di 16 minuti nella schiacciante vittoria delle Valkyries per 104-80 sulle Wings nel primo atto della serie.

Zandalasini ha sfoderato una prestazione offensiva di alto profilo anche in termini di percentuali, tirando 7/11 dal campo con un eccellente 4/5 dall’arco che ha contribuito alla fuga definitiva di Golden State tra il secondo ed il terzo quarto. Prossimo appuntamento in agenda mercoledì 30 settembre in Texas per gara-2, con il primo match point a disposizione delle Valkyries (n.2 del seeding) per volare in semifinale senza dover ricorrere ad una decisiva gara-3 da giocare in casa.

Vedremo se nel prosieguo dei playoff ‘Zanda’ riuscirà a ritagliarsi un ruolo ancor più importante all’interno delle rotazioni di coach Natalie Nakase, ma nel frattempo può ritenersi ampiamente soddisfatta per questo debutto nella post-season 2026.