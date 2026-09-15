Carlos Alcaraz torna subito al lavoro sui campi della sua Academy. Nel mirino la Laver Cup

Carlos Alcaraz non ha tempo da perdere. Cinque giorni dopo la sua eliminazione allo US Open per mano di Ben Shelton, lo spagnolo si è subito rimesso al lavoro secondo quanto appreso dal quotidiano spagnolo Marca. Il classe 2003 è infatti stato notato presso i campi della Carlos Alcaraz Academy, a Murcia, dove si sta preparando per la prossima Laver Cup, in programma a Londra dal 25 al 27 settembre.

Nonostante le difficoltà fisiche degli ultimi mesi, il sette volte campione slam non ha voluto rinunciare al grande appuntamento inglese che rappresenta da anni un palcoscenico mondiale. Ed è forse proprio questa la medicina più importante per Alcaraz in questo finale di stagione. Tornare a giocare match contro giocatori di alta classifica, senza affannare fisico e soprattutto polso, può indubbiamente accelerare il processo di un ritorno totale.

Lo US Open e la sfida con Ben Shelton hanno inevitabilmente sottolineato il ritardo di condizione del murciano che però è uscito dal campo soddisfatto comunque della sua prestazione, forse anche al di sopra dei suoi pronostici e di quelli del suo team. I dieci giorni di allenamento e soprattutto la Laver Cup, saranno quindi importanti per il prosieguo della stagione e per l’approccio ai restanti tornei. Dopo l’appuntamento londinese, Alcaraz si sposterà infatti a Tokyo per difendere il suo titolo nell’ATP 500 e per prepararsi al Masters 1000 di Shangai.