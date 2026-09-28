Carlos Alcaraz si sbilancia: “La Coppa Davis? Vedremo, ma è un grande obiettivo per me…”

Archiviata la Laver Cup è tempo di pensare alla fase finale della stagione 2026 per quanto riguarda il tennis mondiale. Tra trasferta asiatica con il Masters 1000 di Shanghai, quindi Masters 1000 di Parigi e ATP Finals di Torino non andrà però dimenticata l’attesissima Coppa Davis. A Bologna ci attende una Final 8 tutta da vivere con l’Italia che cercherà di calare il poker in fatto di vittorie consecutive, anche se non sarà facile, perchè tra le avversarie troveremo una Spagna quanto mai agguerrita.

Nel corso della Laver Cup il grande quesito è stato: “Ci sarà Carlos Alcaraz nella fase decisiva della Coppa Davis”? Inizialmente il tennista murciano ha mischiato le carte, alludendo al fatto che, partecipare alla Laver Cup, spesso fa rima con rinuncia alla Coppa Davis. Lo spagnolo, infatti, aveva spiegato i suoi dubbi: “Ovviamente dipende. Ogni anno è diverso. Non sappiamo cosa succederà. Però a essere onesti, arriva un momento in cui devi scegliere tra giocare la Coppa Davis o venire qui, perché disputare entrambe le competizioni è complicato se hai avuto un lungo percorso agli US Open. Quindi dipende. Vedremo. Sarà il futuro a decidere”. (Fonte: TennisWorldItalia).

Di pari passo, però, il fuoriclasse vincitore di 7 tornei del Grande Slam ha voluto sottolineare quanto sia importante questa manifestazione: “Per me la Coppa Davis è un obiettivo molto importante. In questa stagione abbiamo una grande squadra, con Jodar e Marcel nel doppio, e credo che abbiamo delle possibilità di vincere quest’anno. Non mentirò. È quindi un obiettivo grande e importante per me”.

Tradotto, Carlos Alcaraz tiene in maniera particolare alla Coppa Davis e farà di tutto per esserci. David Ferrer, capitano della squadra spagnola può dormire sonni tranquilli: il classe 2003 ci proverà a essere presente a Bologna dopo che, nella scorsa edizione, aveva dovuto dare forfait a causa di un infortunio rimediato nelle ATP Finals contro Jannik Sinner. Proprio l’altoatesino, quindi, rimarrà l’altra grande incognita verso l’Insalatiera d’argento. Out dalla finale (vinta) di Wimbledon, il nostro portacolori rimane alle prese con un problema al ginocchio che lo ha già estromesso dall’ATP 500 di Pechino. Sarà in campo a Bologna? Lo scopriremo nelle prossime settimane…