Carlos Alcaraz patisce un set, poi diventa un rullo compressore. Sempre più favorito agli US Open (anche per i bookmakers)

Nel secondo turno dello US Open, Carlos Alcaraz liquida il portoghese Jaime Faria 4-6 6-0 6-3 6-2 in due ore e quaranta minuti di gioco e approda così ai sedicesimi di finale contro il cinese Yibing Wu. Lo spagnolo, dopo aver perso il primo parziale, diventa un autentico rullo compressore, spazza letteralmente via un avversario che avrebbe potuto creargli qualche grattacapo ed è sempre più favorito agli US Open.

L’iberico, dopo aver perso il parziale inaugurale, non accusa minimamente il colpo, inizia a tessere la sua tela e travolge l’avversario in un mix di accelerazioni, passanti vincenti e smorzate che annichiliscono il malcapitato giocatore lusitano, forse illuso troppo presto dalla buona partenza.

I dubbi legati all’integrità fisica del murciano sembrano, in attesa delle risposte che test più probanti potranno offrire, fugarsi gradualmente confermando il recupero di un giocatore che, nel corso della contesa, ha dimostrato di poter elevare in maniera decisamente significativa l’intensità e la qualità dei propri colpi.

Il ruolo di favorito assoluto del detentore del titolo viene certificato anche dalle agenzie di scommesse. Snai quota il successo di Alcaraz a 2,50 davanti a Zverev, secondo a 3,50. Goldbet e Lottomatica condividono la stessa visione: le due agenzie quotano la vittoria dello spagnolo a 3,00 sempre davanti al tedesco, proposto a 3,75.