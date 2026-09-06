Carlos Alcaraz non ha problemi contro Paul e accede ai quarti degli US Open

Continua senza problemi il cammino di Carlos Alcaraz negli US Open 2026. Il tennista spagnolo ha staccato il biglietto per i quarti di finale dopo aver sconfitto in tre set l’americano Tommy Paul con il punteggio di 6-4 6-3 6-4 dopo due ore e venti minuti di gioco. Una partita senza veri patemi d’animo per il numero tre del mondo, che adesso se la vedrà con il vincente del match tra l’americano Ben Shelton ed il greco Stefanos Tsitsipas.

Sono tre gli ace di Alcaraz contro i quattro di Paul. Lo spagnolo ha vinto il 75% dei punti quando ha servito la prima ed il 64% con la seconda. Sono trentatré i vincenti da parte di Alcaraz contro i diciotti dell’americano, mentre entrambi i giocatori hanno commesso trentadue errori non forzati.

In avvio di primo set si segue l’andamento dei turni di servizio. Si arriva così fino al decimo game, quando improvvisamente le palle break arrivano tutte insieme per Alcaraz. Lo spagnolo manca la prima, mentre sulla seconda arriva l’errore di dritto dell’americano. Alcaraz si prende così il primo set in suo favore per 6-4.

Sulla scia del set vinto arriva il break di Alcaraz anche in apertura di secondo set. Paul riesce a reagire e trova l’immediato controbreak, ma lo spagnolo ritorna subito in vantaggio di un break. Nel sesto game lo spagnolo va ancora sullo 0-40, ma l’americano si salva in maniera clamorosa, annullando ben sei palle break. Il match è in pieno controllo di Alcaraz, che vince il secondo set per 6-3.

Il copione della partita resta sempre lo stesso. Alcaraz riesce a strappare il servizio all’americano nel terzo game e si invola verso la vittoria. Il set prosegue seguendo l’andamento dei turni di servizio. Improvvisamente Paul ha due palle del controbreak nel decimo game, ma Alcaraz riesce ad annullarle entrambe e al primo match point riesce a chiudere sul 6-4.