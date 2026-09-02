Caona slalom, a Vaires sur Marne inizia un intenso mese di settembre: 7 azzurri al via in Coppa del Mondo

La stagione della canoa slalom riprende con la tappa della Coppa del Mondo 2026 di Vaires sur Marne, in Francia, che due anni fa fu sede delle gare olimpiche di Parigi 2024: dal 3 al 5 settembre gli atleti si daranno battaglia per conquistare punti pesanti per le classifiche del circuito maggiore.

Con la tappa transalpina, inoltre, si apre un intenso mese di settembre, che prevede le Finali di Coppa del Mondo a La Seu d’Urgell, in Spagna, in programma dal 10 al 13 settembre, e, soprattutto, gli Europei senior, previsti dal 24 al 26 settembre ad Ivrea, in Italia.

L’Italia in Francia si affiderà a sette atleti, ovvero Giovanni De Gennaro, Xabier Ferrazzi, Stefanie Horn, Raffaello Ivaldi, Flavio Micozzi, Marta Bertoncelli ed Elena Borghi. Per De Gennaro e Ferrazzi ci sarà il doppio impegno con K1 e kayak cross.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

KAYAK MASCHILE

C.S. CARABINIERI: Giovanni DE GENNARO, Xabier FERRAZZI

KAYAK FEMMINILE

GR. SP. MARINA MILITARE: Stefanie HORN

CANADESE MASCHILE

GR. SP. MARINA MILITARE: Raffaello IVALDI, Flavio MICOZZI

CANADESE FEMMINILE

C.S. CARABINIERI: Marta BERTONCELLI, Elena BORGHI

KAYAK CROSS MASCHILE

C.S. CARABINIERI: Giovanni DE GENNARO, Xabier FERRAZZI