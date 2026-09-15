Canottaggio, un’Italia ambiziosa si presenta al via degli Europei beach sprint

In un’insolita collocazione infrasettimanale, è tutto pronto a La Línea de la Concepción, in Spagna, per gli Europei senior ed under 19 del canottaggio beach sprint: in programma le tre nuove specialità olimpiche, che esordiranno a Los Angeles 2028, ovvero il singolo, maschile e femminile, ed il doppio misto.

I titoli continentali saranno assegnati al termine di due giornate di gare con un programma fitto, che non lascerà spazio ad errori: domani, mercoledì 16, si inizierà con le due prove a cronometro che stabiliranno i 16 qualificati alla seconda fase ad eliminazione diretta, che scatterà nel pomeriggio con gli ottavi di finale.

Nella giornata di giovedì 17, poi, si disputeranno le sfide che assegneranno le medaglie, con quarti di finale, semifinali e finali che andranno in scena in rapida successione. L’Italia sarà presente, con importanti ambizioni, in tutte le specialità in programma.

Nella categoria senior nel comparto femminile sarà in gara Maria Elena Zerboni, mentre nel settore maschile sarà protagonista Gabriele Loconsole, infine nel doppio misto ci sarà spazio per la collaudata coppia composta da Federica Cesarini e Federico Ceccarino.

Anche nelle gare riservate alla categoria Under 19 l’Italia sarà al via con importanti carte da giocare nella rincorsa verso il podio: tra le donne sarà al via Silvia Messina, mentre tra gli uomini sarà in gara Davide Gazzola, infine nel doppio misto verrà schierata la coppia formata da Giorgia Cassina e Federico Andrei Munteanu.