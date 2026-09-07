Canottaggio, ottime indicazioni per l’Italia dagli Europei Under 23

L’Italia può ritenersi estremamente soddisfatta degli Europei U23 di canottaggio, andati in scena a Kruszwica (Polonia) nello scorso fine settimana: dei 17 equipaggi azzurri schierati, ben 10 sono andati a medaglia. In virtù di questi numeri l’Italia è la Nazione, assieme alla Romania, che ha conquistato più medaglie.

L’unico oro è stato vito nel singolo pesi leggeri maschile da Luca Borgonovo, che pochi giorni fa aveva vinto il bronzo ai Giochi del Mediterraneo: solo la distribuzione dei metalli, con 5 argenti e 4 bronzi, fa scivolare l’Italia al quarto posto nel medagliere, alle spalle della Romania, dominatrice assoluta, della Germania e della Grecia.

Tedeschi ed ellenici vincono un oro in più dell’Italia e sono davanti agli azzurri, ma a parte la Romania, che con 9 ori ed un argento domina la manifestazione, gli azzurri non appaiono inferiori a nessuno: il settore giovanile dell’Italia è in ottima salute e non poteva esserci miglior chiusura della stagione in questa categoria.