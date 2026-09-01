Canottaggio, nel 2028 in Coppa del Mondo si gareggerà sui 1500 metri, come ai Giochi di Los Angeles

Importante novità nel prossimo futuro per la Coppa del Mondo di canottaggio: dato che le gare delle Olimpiadi di Los Angeles 2028 si disputeranno sulla distanza dei 1500 metri, anche il circuito maggiore nel 2028 si adatterà e ridurrà la lunghezza delle gare dagli attuali 2000 metri.

Racice sarà l’ombelico del mondo del canottaggio per le prossime stagioni: la località ceca ospiterà una tappa di Coppa del Mondo nel 2027, la regata finale di qualificazione olimpica e paralimpica nel 2028 e la seconda tappa della Coppa del Mondo 2028.

Szeged, in Ungheria, è in trattativa per ospitare una tappa di Coppa del Mondo prima di Racice nel 2027, mentre Duisburg, in Germania, nel 2028 ospiterà una tappa del circuito maggiore sui 1500 metri dopo quella della località ceca.

Verrà lanciata, infine, la prima edizione delle Beach Sprints Series: nel 2027 due delle tappe previste verranno ospitate ad Antalya, in Turchia, dal 26 al 28 marzo, ed a Yangjiang, in Cina, tra aprile e maggio. Nelle stesse località dovrebbe gareggiarsi anche nel 2028.