Canottaggio, i doppi pesi leggeri dell’Italia conquistano l’oro ai Giochi del Mediterraneo

L’Italia conquista quattro medaglie nelle ultime finali del canottaggio ai Giochi del Mediterraneo 2026: a Taranto salgono sul gradino più alto del podio i doppi pesi leggeri azzurri, vittoriosi sia tra gli uomini che tra le donne, mentre è d’argento il doppio maschile ed infine centra il bronzo il doppio femminile.

Nel doppio pesi leggeri femminile l’Italia di Melissa Schincariol ed Elena Sali domina la gara, restando in testa dall’inizio alla fine, tagliando il traguardo in 7’12″05, davanti alla Grecia, con le elleniche seconde in 7’15″74, a 3″69. Bronzo per la Tunisia, terza ma molto staccata, in 7’21″69, a 9″64.

Nel doppio pesi leggeri maschile l’Italia di Tito Christoforakis e Giovanni Borgonovo comanda per tutta la durata della gara e tiene a bada gli attacchi avversari imponendosi con il tempo di 6’31″53, andando a precedere sul traguardo la Grecia, seconda in 6’33″44, a 1″91, e la Francia, di bronzo in 6’34″26, a 2″73.

Nel doppio maschile l’Italia di Josef Marvucic e Marco Prati conquista la piazza d’onore con il crono di 6’28″57, a 3″20 dalla Serbia, che vince a mani basse in 6’25″37. Bronzo per la Grecia, con gli ellenici che tagliano il traguardo in 6’32″92, a 7″55.

Nel doppio femminile l’Italia di Aurora Spirito e Sara Borghi sale sul gradino più basso del podio con il crono di 7’23″79, a 12″93 dalla Grecia, che si impone nettamente in 7’10″86, mentre la medaglia d’argento va alla Turchia, seconda in 7’19″67, a 8″81.