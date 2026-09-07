Canottaggio, i convocati dell’Italia per gli Europei beach sprint

Conclusa la stagione internazionale del canottaggio flat, è ora di volgere lo sguardo al beach sprint: le nuove specialità olimpiche assegneranno i titoli europei sia per la categoria senior che per l’under 19 il 16 e 17 settembre a La Línea de la Concepción, in Spagna.

Nella prima giornata di gare spazio prove a cronometro ed agli ottavi di finale, mentre nella giornata conclusiva si disputeranno in sequenza quarti, semifinali e finali: l’Italia sarà presente, in entrambe le categorie, nel singolo femminile, nel singolo maschile e nel doppio misto.

Nella categoria senior tra le donne sarà in gara Maria Elena Zerboni, mentre tra gli uomini sarà protagonista Gabriele Loconsole, infine nel doppio misto spazio alla collaudata coppia Federica Cesarini / Federico Ceccarino. Tra gli U19 sono iscritti Silvia Messina, Davide Gazzola e Giorgia Cassina / Federico Andrei Munteanu.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Singolo U19 femminile

Silvia Messina

Singolo U19 maschile

Davide Gazzola

Singolo senior femminile

Maria Elena Zerboni

Singolo senior maschile

Gabriele Loconsole

Doppio U19 misto

Giorgia Cassina / Federico Andrei Munteanu

Doppio senior misto

Federica Cesarini / Federico Ceccarino