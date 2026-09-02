Canottaggio, gli equipaggi dell’Italia per gli Europei U23: 17 imbarcazioni azzurre a Kruszwica

Da poche ore è calato il sipario sul canottaggio ai Giochi del Mediterraneo 2026 ed è già tempo di pensare alla prossima manifestazione: sabato 5 e domenica 6 settembre a Kruszwica (Polonia) si disputeranno gli Europei Under 23, e saranno all’opera alcuni azzurrini visti in gara a Taranto, anche se alcuni equipaggi saranno diversi rispetto a quelli visi all’opera in Puglia.

Saranno diciassette gli equipaggi che l’Italia presenterà in Polonia: nel singolo al via Alizee Ribolzi e Pietro Zampaglione, nel due senza Giorgia Sciattella/Matilde Orsetti e Matteo Cecotti/Matteo Trevisan, e nel doppio Matilde Paoletti/Valentina Mascheroni e Josef Marvucic/Marco Prati. Il quattro senza sarà presente solo al maschile, con Jacopo Cappagli, Filippo Angella, Leonardo Sostegni e Lorenzo Cracco. Il quattro di coppia femminile vedrà al via Noemi De Vincenzi, Maria Lanciano, Aurora Spirito ed Irene Gattiglia, mentre l’equipaggio maschile sarà formato da Elia Bressan, Marco Gilardoni, Leonardo Salerno e Sebastiano Renzi.

L’otto femminile sarà composto Alessandra Grasselli, Sara Lisi, Vittoria Piller, Isabella Mihalescu, Neve Aroldi, Lucrezia Monaci, Matilde Orsetti e Giorgia Sciattella, con Martina Bonalumi al timone, mentre sull’otto maschile saliranno Paolo Falossi, Matteo Pozzobon, Mattia Soldo, Giovanni Acatrinei, Matteo Belgeri, Luigi Tommaso Riccelli, Guglielmo Melegari e Giulio Zuccalà, con Ilaria Colombo al timone. Nel doppio misto spazio a Ribolzi e Bressan, mentre nell’otto misto spazio a Monaci, Paoletti, Gattiglia, Spirito, Soldo, Riccelli, Melegari e Zuccalà con Colombo al timone. Tra i pesi leggeri toccherà nel singolo a Melissa Schincariol e Luca Borgonovo, e nel doppio a Chiara Cobalchini/Giulia Grandi e Tito Christoforakis/Niccolò Gandola.

GLI EQUIPAGGI DELL’ITALIA

Singolo Femminile: Alizee Ribolzi (SC Corgeno)

Singolo Maschile: Pietro Zampaglione (SC Armida)

Due Senza Femminile: Giorgia Sciattella (Marina Militare/RCC Tevere Remo), Matilde Orsetti (Carabinieri/SC Arno)

Due Senza Maschile: Matteo Cecotti (CC Saturnia), Matteo Trevisan (CC Saturnia)

Doppio Femminile: Matilde Paoletti (SC Gavirate), Valentina Mascheroni (SC Menaggio)

Doppio Maschile: Josef Giorgio Marvucic (Fiamme Oro/San Giorgio), Marco Prati (Fiamme Gialle/SC Ravenna)

Quattro Senza Maschile: Jacopo Cappagli (SC Sampierdarenesi), Filippo Angella (CC Tirrenia Todaro), Leonardo Sostegni (Limite sull’Arno), Lorenzo Cracco (SC Varese)

Quattro di Coppia Femminile: Noemi De Vincenzi (SC Nettuno), Maria Lanciano (LNI Barletta), Aurora Spirito (SC Gavirate), Irene Gattiglia (RSC Cerea)

Quattro di Coppia Maschile: Elia Bressan (SC San Giorgio), Marco Gilardoni (SC Menaggio), Leonardo Salerno (SC Gavirate), Sebastiano Renzi (Ternana Canottaggio)

Otto Femminile: Alessandra Grasselli (AC Flora), Sara Lisi (CC Tirrenia Todaro), Vittoria Piller (SC Nettuno), Isabella Mihalescu (RSC Cerea), Neve Aroldi (SC Corgeno), Lucrezia Monaci (CC Aniene), Matilde Orsetti (Carabinieri/SC Arno), Giorgia Sciattella (Marina Militare/RCC Tevere Remo), tim. Martina Bonalumi (CC Roma)

Otto Maschile: Paolo Falossi (RSC Cerea), Matteo Pozzobon (Rowing Club Genovese), Mattia Soldo (SC Pescate), Giovanni Acatrinei (Amici del Fiume), Matteo Belgeri (SC Gavirate), Luigi Tommaso Riccelli (SC Pescate), Guglielmo Melegari (SS Murcarolo), Giulio Zuccalà (SC Lario), tim. Ilaria Colombo (SC Gavirate)

Doppio misto: Ribolzi, Bressan

Otto misto: Monaci, Paoletti, Gattiglia, Spirito, Soldo, Riccelli, Melegari, Zuccalà, tim. Colombo

Singolo Pesi Leggeri Femminile: Melissa Schincariol (SC Cernobbio)

Singolo Pesi Leggeri Maschile: Luca Borgonovo (SC Gavirate)

Doppio Pesi Leggeri Femminile: Chiara Cobalchini (SC Padova), Giulia Grandi (SC Gavirate)

Doppio Pesi Leggeri Maschile: Tito Christoforakis (CUS Torino), Niccolò Gandola (SC Lario)

Riserve: Cesare Borlenghi (SC Limite), Tommaso Cinquantini (SC Varese)