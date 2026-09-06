Canottaggio, dieci medaglie per l’Italia agli Europei U23: oro per Luca Borgonovo nel singolo pesi leggeri

L’Italia chiude gli Europei U23 2026 di canottaggio di Kruszwica (Polonia) con 10 medaglie, di cui un oro, cinque argenti e quattro bronzi: titolo continentale di categoria per il singolo pesi leggeri di Luca Borgonovo, piazza d’onore per il quattro di coppia maschile, l’otto femminile, il doppio misto, il doppio pesi leggeri maschile ed il singolo pesi leggeri femminile di Melissa Schincariol, infine gradino più basso del podio per l’otto maschile, l’otto misto, il singolo femminile di Alizèe Ribolzi ed il doppio pesi leggeri femminile. Nel singolo pesi leggeri maschile domina la finale l’Italia grazie a Luca Borgonovo, che vince con 4.46 sul polacco Syposz e 9.23 sul lettone Rasa.

L’otto femminile di Alessandra Grasselli, Sara Lisi, Vittoria Piller, Isabella Mihalescu, Neve Aroldi, Lucrezia Monaci, Matilde Orsetti e Giorgia Sciattella, con Martina Bonalumi al timone, cede soltanto alla Romania, così come il quattro di coppia maschile di Elia Bressan, Marco Gilardoni, Leonardo Salerno e Sebastiano Renzi viene preceduto soltanto dagli Atleti Indipendenti Neutrali, che si impongone per 2.38. Argento anche per il doppio pesi leggeri maschile di Niccolò Gandola e Tito Christoforakis, battuto dalla Germania, per il singolo pesi leggeri di Melissa Schincariol, preceduta di 4.45 dalla tedesca Sendjuk, e per il doppio misto di Maria Lanciano ed Elia Bressan.

Bronzo per l’otto maschile di Paolo Falossi, Matteo Pozzobon, Mattia Soldo, Giovanni Acatrinei, Matteo Belgeri, Luigi Tommaso Riccelli, Guglielmo Melegari e Giulio Zuccalà, con Ilaria Colombo al timone, a 0.87 dalla Cechia, seconda. Gradino più basso del podio anche per il singolo femminile di Alizèe Ribolzi, per il doppio pesi leggeri femminile di Chiara Cobalchini e Giulia Grandi, e per l’otto misto di Matilde Paoletti, Lucrezia Monaci, Aurora Spirito, Matteo Belgeri, Matteo Pozzobon, Guglielmo Melegari, Giulio Zuccalà e Irene Gattiglia, con Ilaria Colombo al timone.

Restano ai piedi del podio e sono quarti il due senza maschile di Matteo Cecotti e Matteo Trevisan, il doppio maschile di Josef Marvucic e Marco Prati, il quattro senza maschile di Jacopo Cappagli, Filippo Angella, Leonardo Sostegni e Lorenzo Cracco, ed il quattro di coppia femminie di Noemi De Vincenzi, Aurora Spirito, Maria Lanciano ed Irene Gattiglia. Quinto posto per il due senza femminile di Giorgia Sciattella e Matilde Orsetti, infine vincono la Finale B e terminano al settimo posto assoluto il singolo maschile di Pietro Zampaglione ed il doppio femminile di Matilde Paoletti e Valentina Mascheroni.