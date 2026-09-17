Canottaggio beach sprint, Maria Elena Zerboni quinta agli Europei. Noni Cesarini/Ceccarino

A La Línea de la Concepción, in Spagna, cala il sipario sugli Europei senior ed under 19 2026 del canottaggio beach sprint: nella categoria senior i quarti di finale sono fatali a Maria Elena Zerboni nel singolo femminile, mentre nel doppio misto Federica Cesarini e Federico Ceccarino escono di scena negli ottavi di finale, come accaduto ieri a Gabriele Loconsole nel singolo maschile. Nella categoria under 19 medaglia di bronzo nel singolo maschile per Davide Gazzola, mentre vengono eliminati nei quarti di finale sia Silvia Messina nel singolo femminile che Giorgia Cassina e Federico Andrei Munteanu nel doppio misto.

Nel singolo senior femminile Maria Elena Zerboni (CC Saturnia) saluta la competizione nei quarti di finale, battuta dalla britannica Laura Mckenzie, numero 4 del seeding, che la spunta in 2’45″09 contro il 2’48″81 dell’italiana. Oro alla spagnola Esther Briz Zamorano, che supera nell’ultimo atto l’austriaca Magdalena Lobnig, mentre il bronzo va proprio alla britannica Mckenzie.

Nel singolo senior maschile Gabriele Loconsole (Aeronautica Militare-CUS Bari) era stato eliminato ieri negli ottavi di finale. Oggi il titolo va allo spagnolo Ander Martin, che batte in finale il finlandese Joel Naukkarinen, mentre sale sul gradino più basso del podio il tedesco Franz Werner.

Nel doppio senior misto Federico Ceccarino (Fiamme Gialle-CC Napoli) e Federica Cesarini (Fiamme Oro) si arrendono negli ottavi di finale ai finlandesi Eeva Karppinen e Joel Naukkarinen, coppia numero 6 del seeding, che vince in 2’17″79 contro il 2’18″27 degli azzurri. Oro ai tedeschi Julia Tertuente e Moritz Wolff, che battono i lituani Martyna Kazlauskaite e Dominykas Jancionis, mentre il bronzo va ai polacchi Dominika Baranowska ed Adam Bujnowski.

Nel singolo under 19 femminile Silvia Messina (Peloro Rowing) cede nei quarti di finale alla numero 4, la ceca Magdalena Vlastnikova, che si impone in 2’46″69 contro il 2’50″14 dell’italiana. Titolo alla magiara Janka Demko, argento alla spagnola Marina Lopez Sempere, bronzo alla polacca Jagna Jurdziak.

Nel singolo under 19 maschile Davide Gazzola (SC Corgeno) nei quarti di finale batte l’austriaco Nikolas Roidmayer, numero 5 del tabellone, vincendo con 2’26″03 contro il 2’28″62 dell’avversario. In semifinale l’azzurrino cede il passo allo spagnolo Xavier Torres Montoro, che si impone in 2’35″84 contro il 2’42″82 di Gazzola. Nella finale per il bronzo l’italiano supera il magiaro Adam Moor, vincendo in 2’34″58, contro il 2’44″12 dell’ungherese, salendo così sul gradino più basso del podio. Oro al greco Iason Mouselimis, che batte proprio lo spagnolo Torres Montoro.

Nel doppio under 19 misto Giorgia Cassina e Federico Andrei Munteanu (Canottieri Palermo) si fermano ai quarti di finale, battuti dagli austriaci Alexander Rittenbacher ed Esther Schoeberl, vittoriosi in 2’23″22, contro il 2’26″59 degli azzurrini. Titolo agli spagnoli Blanca Lopez Valera ed Alfredo Mena Castillo, che superano proprio gli austriaci Rittenbacher e Schoeberl, mentre il bronzo va agli ucraini Kseniia Ratushniak e Maksym Sivko.

Nel doppio misto d’inclusione, senza equipaggi azzurri in gara, oro e titolo continentale per gli spagnoli Rocio Fraguela Moas e Marcos Delgado Marquez, che nella finale diretta battono i britannici Clare Jamison e Colin Wallace, imponendosi in 2’19″99, contro il 2’33″98 dei rivali.