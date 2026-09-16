Canottaggio beach sprint, Maria Elena Zerboni approda ai quarti agli Europei! Cesarini/Ceccarino agli ottavi

A La Línea de la Concepción, in Spagna, non si completa il programma della prima giornata degli Europei senior ed under 19 2026 del canottaggio beach sprint: un ricorso della Germania fa slittare il programma di oltre un’ora, costringendo poi gli organizzatori al rinvio a domani del doppio senior misto, con Federica Cesarini e Federico Ceccarino che saranno impegnati negli ottavi. Sono già ai quarti di finale, invece, Maria Elena Zerboni nel singolo senior femminile, e tutti gli equipaggi under 19 dell’Italia. Eliminato soltanto Gabriele Loconsole nel singolo senior maschile, beffato per appena 4 centesimi di secondo.

Nel singolo senior femminile Maria Elena Zerboni (CC Saturnia) si classifica 11ma nel primo time trial in 2.53.15 e deve ricorrere al secondo time trial, dove chiude quarta in 3.04.68 e passa il turno. Negli ottavi di finale l’azzurra, opposta alla tedesca Sophie Leupold, testa di serie numero 5, si impone in 3:08,38, contro il 3:15,47 e passa ai quarti di finale di domani, dove sfiderà la britannica Laura Mckenzie, numero 4.

Nel singolo senior maschile Gabriele Loconsole (Aeronautica Militare-CUS Bari) chiude 11° in 2.32.62 nel primo time trial ed è costretto a disputare il secondo time trial, dove è settimo in 2.44.15 ed approda alla fase ad eliminazione diretta. Negli ottavi di finale l’azzurro affronta il numero 2 del tabellone, il lituano Zygimantas Galisanskis, e viene beffato per soli quattro centesimi: 2:47,58 per il baltico contro il 2:47,62 dell’azzurro, che viene così eliminato.

Nel doppio senior misto Federico Ceccarino (Fiamme Gialle-CC Napoli) e Federica Cesarini (Fiamme Oro) terminano noni nel primo time trial in 2.33.36, e quindi devono disputare il secondo time trial, nel quale sono terzi in 2.30.91 ed accedono alla seconda fase. Negli ottavi di finale gli azzurri sfideranno domani Eeva Karppinen e Joel Naukkarinen, coppia numero 6 del seeding.

Nel singolo under 19 femminile Silvia Messina (Peloro Rowing) è quinta nel primo time trial in 2.53.71 ed approda direttamente agli ottavi di finale, dove sfida l’ellenica Despoina Ermeidou, numero 12 del tabellone, e supera agevolmente il turno in 3:23,57, contro il 3:27,05 della greca, passando ai quarti, dove se la vedrà con la numero 4, la ceca Magdalena Vlastnikova.

Nel singolo under 19 maschile Davide Gazzola (SC Corgeno) termina quarto nel primo time trial in 2.34.58 e passa subito alla seconda fase ad eliminazione diretta. Negli ottavi di finale l’azzurrino è abbinato al numero 13, il neerlandese Julius Van Oeveren, e si impone in 2:47,85, contro il 2:52,68, approdando così ai quarti di finale, dove incrocerà l’austriaco Nikolas Roidmayer, numero 5.

Nel doppio under 19 misto Giorgia Cassina e Federico Andrei Munteanu (Canottieri Palermo) si classificano settimi nel primo time trial in 2.35.50, e vanno direttamente agli ottavi di finale, dove incontrano gli elvetici Emaline Meylan e Leni Arricau, coppia numero 10: gli azzurrini dominano la sfida, volando ai quarti di finale.