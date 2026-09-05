Canottaggio, 15 equipaggi dell’Italia approdano in finale agli Europei U23

Le batterie degli Europei Under 23 di canottaggio vanno in scena quest’oggi a Kruszwica (Polonia), in gran parte nella modalità a cronometro, per garantire maggior equità a causa delle condizioni del campo di regata: l’Italia piazza 15 equipaggi in finale.

Nel doppio maschile Josef Marvucic e Marco Prati realizzano il miglior crono assoluto delle semifinali (doppio turno per loro), mentre vincono le rispettive batterie il quattro di coppia maschile di Elia Bressan, Marco Gilardoni, Leonardo Salerno e Sebastiano Renzi (secondo tempo assoluto), e l’otto femminile di Alessandra Grasselli, Sara Lisi, Vittoria Piller, Isabella Mihalescu, Neve Aroldi, Lucrezia Monaci, Matilde Orsetti e Giorgia Sciattella, con Martina Bonalumi al timone (terzo tempo complessivo).

Nel singolo pesi leggeri maschile miglior tempo assoluto in batteria anche per Luca Borgonovo, mentre fanno registrare il secondo crono l’otto maschile di Paolo Falossi, Matteo Pozzobon, Mattia Soldo, Giovanni Acatrinei, Matteo Belgeri, Luigi Tommaso Riccelli, Guglielmo Melegari e Giulio Zuccalà, con Ilaria Colombo al timone, il singolo femminile di Alizee Ribolzi ed il due senza maschile di Matteo Cecotti e Matteo Trevisan.

Superano le batterie anche il due senza femminile di Giorgia Sciattella e Matilde Orsetti ed il quattro senza maschile di Jacopo Cappagli, Filippo Angella, Leonardo Sostegni e Lorenzo Cracco. Dei 17 equipaggi italiani iscritti mancano la finale solamente il singolo maschile di Pietro Zampaglione ed il doppio femminile di Matilde Paoletti e Valentina Mascheroni.