Canoa slalom, Xavier Ferrazzi e Giovanni De Gennaro entrambi a medaglia agli Europei di Ivrea!

Dopo l’argento di Lucia Pistoni nella gara femminile, arrivano altre due medaglie per l’Italia sul canale di Ivrea, dove gli azzurri stanno facendo valere l’esperienza accumulata sul percorso eporediese agli Europei senior 2026 di canoa slalom: nel K1 maschile argento per Xabier Ferrazzi e bronzo per Giovanni De Gennaro. L’unico a battere gli azzurri è il ceco Jakub Krejci.

L’ultimo atto vede il successo del ceco Jakub Krejci, che completa la prova con un percorso netto ed il crono di 82.41, andando a precedere due italiani: piazza d’onore per il vincitore della Coppa del Mondo, Xabier Ferrazzi, secondo in 84.38, a 1.97, gradino più basso del podio per il campione olimpico Giovanni De Gennaro, terzo in 85.33, a 2.92, con quest’ultimo che aveva vinto la semifinale in 86.26.

Ad impedire la doppietta della Cechia a Jiri Prskavec è un tocco di palina alla porta numero 18, quella che aveva tradito Stefanie Horn nella finale femminile: il ceco paga 2 penalità e chiude ai piedi del podio, al quarto posto con il crono di 86.11, a 3.70.

Seguono due britannici: quinta piazza per Joseph Clarke in 86.41, a 4.40, sesta posizione per Sam Leaver in 87.72, a 5.31. La grande prova degli atleti italiani è completata dal decimo posto di Tommaso Panico, che paga 2 penalità per un tocco di palina alla porta numero 9 e chiude la top ten con il tempo di 95.84, a 13.43.