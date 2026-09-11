Canoa slalom, Xabier Ferrazzi vince la Coppa del Mondo! Secondo Giovanni De Gennaro: è apoteosi azzurra!

Era la gara più attesa, e gli italiani rispondono nel migliore dei modi: si tinge d’azzurro la Finale della Coppa del Mondo 2026 di canoa slalom. A La Seu d’Urgell, in Spagna, nel K1 maschile Xabier Ferrazzi conquista la classifica generale davanti a Giovanni De Gennaro, con i due azzurri rispettivamente secondo e terzo nella gara odierna.

Nella finale del K1 maschile si impone il francese Titouan Castryck con il percorso netto in 81.80, ma alle sue spalle va in scena il derby italiano per la vittoria della Coppa del Mondo: secondo posto per Xabier Ferrazzi (CS Carabinieri), alla piazza d’onore in 82.79, a 0.99 dal transalpino, gradino più basso del podio per Giovanni De Gennaro (CS Carabinieri), terzo in 84.16, a 2.36 dal vincitore odierno, mentre chiude quarto il ceco Jakub Krejci in 84.77, a 2.97 dalla vetta.

Xabier Ferrazzi vince così la classifica generale di Coppa del Mondo con 302 punti, davanti a Giovanni De Gennaro, secondo a quota 282: è la prima volta che due azzurri monopolizzano i primi due gradini del podio. Per la quarta volta un italiano vince la Coppa del Mondo nel K1: Pierpaolo Ferrazzi, padre di Xabier, ci era riuscito nel 1990 e nel 1992, mentre Daniele Molmenti ce l’aveva fatta nel 2010.

Si ferma in semifinale, invece, nel K1 femminile Stefanie Horn, che chiude 17ma. In finale vince l’australiana Jessica Fox, prima nonostante 2 penalità, in 93.77, davanti alla transalpina Camille Prigent, seconda in 94.49, a 0.72, ed all’andorrana Monica Doria, terza in 96.44, a 2.67.

In classifica generale viene certificato il dominio dell’australiana Jessica Fox, che chiude a quota 322 punti, davanti alla francese Camille Prigent, alla piazza d’onore a quota 266, mentre completa il podio la spagnola Maialen Chourraut, terza a quota 227.