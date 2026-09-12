Canoa
Canoa slalom, nel C1 azzurri tutti fuori dall’ultimo atto nella Finale di Coppa del Mondo
Non c’è gloria per l’Italia della canadese nella Finale della Coppa del Mondo 2026 di canoa slalom: a La Seu d’Urgell, in Spagna, nessuno dei quattro italiani al via riesce ad accedere alla finale a 12, e gli azzurri finiscono tutti fuori dalla top ten nella classifica generale finale.
Nel C1 femminile successo in finale per la brasiliana Ana Satila, vittoriosa nonostante 2 penalità in 103.85, precedendo la spagnola Miren Lazkano, seconda con 4 penalità in 104.55, a 0.70, e la ceca Tereza Kneblova, terza con 2 penalità in 104.64, a 0.79. Escono in semifinale sia Elena Borghi, 14ma, che Marta Bertoncelli, 19ma.
In classifica generale il titolo va alla slovena Eva Alina Hocevar, prima con 234 punti, che beffa l’australiana Jessica Fox, seconda a quota 232, mentre completa il podio la ceca Tereza Kneblova, terza con 223. Tra le azzurre la migliore è Elena Borghi, 13ma con 174, mentre Marta Bertoncelli è 20ma con 129.
Nel C1 maschile in finale si impone l’iberico Miquel Trave, grazie ad un percorso netto in 89.08, mentre pagano 2 penalità sia lo sloveno Ziga Lin Hocevar, secondo in 89.43, a 0.35, che il transalpino Nicolas Gestin, terzo in 91.14, a 2.06. Fuori nelle batterie sia Flavio Micozzi, 50°, che Raffaello Ivaldi, 61° con salto di porta.
In classifica generale il successo va allo sloveno Ziga Lin Hocevar, primo a quota 311, davanti al francese Nicolas Gestin, secondo a quota 250, ed allo spagnolo Miquel Trave, terzo con 239. In casa Italia il migliore è Raffaello Ivaldi, 15° con 140 punti, mentre Flavio Micozzi è 24° con 84.