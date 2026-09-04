Canoa slalom, Marta Bertoncelli conquista il podio nella canadese in Coppa del Mondo a Vaires-sur-Marne

La seconda giornata della penultima tappa di Coppa del Mondo di canoa slalom, competizione che si disputa a Vaires-sur-Marne è dedicata alle gare della canadese. L’Italia, dopo lo straordinario successo conquistato ieri da De Gennaro nel kayak, continua a raccogliere soddisfazioni. Marta Bertoncelli conquista il gradino più basso del podio nella gara femminile, mentre Flavio Micozzi e Raffaello Ivaldi chiudono in Top 10 la gara maschile.

Nella finale del C1 femminile Marta Bertoncelli, nona al termine delle batterie, firma una seconda discesa eccellente in cui completa il percorso in 114.48 e risale posizione su posizione fino a conquistare il gradino più basso del podio. Si ferma, invece, nelle batterie la corsa di Elena Borghi. L’azzurra conclude la sua prova in 123.73, con quattro penalità, e deve accontentarsi della ventitreesima posizione.

La slovacca Zuzana Pankova risale dalla sesta posizione, taglia il traguardo con il tempo di 111.85 e conquista la medaglia d’oro. La slovena Alina Eva Hocevar, miglior tempo nelle batterie, peggiora leggermente il crono della mattina, chiude con +1.74 di distacco ed è medaglia d’argento.

Nella finale del C1 maschile Flavio Micozzi, qualificatosi con l’undicesimo tempo, mette a referto una prova ampiamente positiva, 105.81 il suo crono di riferimento, grazie a cui rimonta e termina settimo. Raffaello Ivaldi, dopo il secondo posto nelle batterie, perde terreno, taglia il traguardo in 101.18 e conclude sesto. Il ceco Vaclav Chaloupka vince l’oro completando il percorso netto in 94.94 e brucia in volata lo sloveno Ziga Lin Hocevar, secondo a +0.16, e il britannico Ryan Westley, terzo a +2.07.