Canoa
Canoa slalom, Mallory Franklin è la campionessa d’Europa nel C1 femminile. Azzurre fuori dalla finale
Ad Ivrea fa festa la britannica Mallory Franklin nella finale del C1 femminile degli Europei senior 2026 di canoa slalom: fuori dall’ultimo atto entrambe le azzurre al via delle semifinali odierne, con Elena Micozzi 14ma e Marta Bertoncelli 15ma.
Oro e titolo continentale vanno alla britannica Mallory Franklin, che vince con il crono di 100.47, beffando la transalpina Doriane Delassus, alla piazza d’onore in 100.50, a 0.03, mentre sale sul gradino più basso del podio la ceca Tereza Kneblova, terza in 100.93, a 0.46.
Resta ai piedi del podio la slovacca Zuzana Pankova, quarta in 102.15, a 1.68, mentre si classifica quinta la svizzera Alena Marx, in 102.73, a 2.26. Si piazza sesta la tedesca Andrea Herzog in 103.01, a 2.54, invece chiude settima la polacca Klaudia Zwolinska in 104.30, a 3.83.
Escono di scena in semifinale entrambe le azzurre che ieri avevano superato le batterie: 14ma Elena Micozzi, nonostante un percorso netto, a 0.74 dal 12° ed ultimo crono utile per l’ingresso in finale, 15ma Marta Bertoncelli, la quale paga con l’eliminazione le 2 penalità accusate per un tocco di palina alla porta 8.