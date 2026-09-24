Canoa slalom, l’Italia parte bene agli Europei: Ferrazzi e Maiutto miglior tempo nelle batterie

La sessione mattutina della prima giornata degli Europei di canoa slalom, competizione che si svolge a Ivrea fino a sabato 26 settembre, è dedicata alle batterie del kayak e della canadese in campo maschile e femminile. L’Italia inizia la sua rassegna continentale nel migliore dei modi con undici atleti su dodici che passano in semifinale. Xabier Ferrazzi, nel kayak maschile, e Elio Maiutto, nella canadese maschile, stabiliscono il miglior tempo.

Nel kayak femminile le tre rappresentanti azzurre passano il turno. Stefanie Horn chiude la propria performance con un eccellente quarto tempo completando il percorso netto in 86.82. Lucia Pistoni taglia il traguardo in quattordicesima posizione con il tempo di 89.60, al termine di una prova in cui colleziona due penalità. Conquista il diciottesimo tempo Agata Spagnol che completa il percorso netto in 91.53. Il miglior tempo, con 84.37, è della slovacca Eliska Mintalova davanti alla tedesca Emily Appel, seconda in 86.15, e alla russa Alsu Minazova, terza con 86.67.

Staccano il pass per le semifinali anche gli azzurri del kayak maschile. Xabier Ferrazzi, vincitore della Coppa del Mondo, conferma la sua straordinaria condizione stabilisce il miglior tempo completando il percorso netto in 75.84. L’azzurro precede lo spagnolo David Llorente di +1.45 e il ceco Jakub Krejci di +1.48. Il campione olimpico Giovanni De Gennaro passa il turno con il decimo crono dopo aver completato la sua prova in 78.81. Tommaso Panico taglia il traguardo in ventottesima posizione e passa il turno con 81.82.

Nella canadese femminile accedono al turno successivo due azzurre su tre. Elena Micozzi completa il percorso netto in 92.32, tempo che le vale la quinta posizione a soli +0.90 dalla prima classificata. Marta Bertoncelli conclude la sua prova in tredicesima posizione completando il percorso netto con il tempo di 95.57. Elena Borghi commette un grave errore, subisce la conseguente penalità e termina trentaseiesima a +59.24. La russa Alsu Minazova chiude con il miglior tempo in 91.42 davanti alla britannica Mallory Franklin, seconda in 91.85, e alla slovacca Zuzana Pankova, terza in 92.07.

L’Italia brilla anche nella canadese maschile con i tre azzurri che volano in semifinale. Elio Maiutto stabilisce il miglior tempo completando il percorso netto con 81.81. Flavio Micozzi taglia il traguardo in nona posizione con 84.29. Raffaello Ivaldi chiude invece la sua prova con 86.53 e si ferma in ventitreesima posizione. Il ceco Lukas Kratochvil termina in seconda posizione con 81.99, mentre il francese Jules Bernardette è terzo con 82.71.