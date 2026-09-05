Canoa slalom, l’Italia chiude lontana dal podio nel kayak cross di Coppa del Mondo a Vaires-Sur-Marne

La terza giornata di gare della penultima tappa di Coppa del Mondo di canoa slalom, competizione che si svolge a Vaires-Sur-Marne, in Francia, anima il suo programma con le gare dedicate al kayak cross. L’Italia termina lontano dalle medaglie e deve accontentarsi della semifinale raggiunta da Giovanni De Gennaro nella gara maschile come miglior risultato.

Nella gara femminile non sono presenti atlete azzurre al via. Nell’atto conclusivo la statunitense Evy Leibfarth non prende il via. La francese Camille Prigent conquista il successo e vince la medaglia d’oro davanti alla tedesca Ricarda Funk e alla britannica Lois Leaver.

Nella gara maschile Xabier Ferrazzi, dopo aver superato il primo turno, termina la serie dei quarti di finale in ultima posizione e deve così rinunciare alle proprie ambizioni di medaglia. Si ferma invece in semifinale la corsa di Giovanni De Gennaro, dominatore della gara individuale di giovedì, che chiude terzo la serie vinta dal francese Joris Hello.

Nell’ultimo atto il britannico Joseph Clarke ottiene il meritato successo ed è medaglia d’oro davanti al duo francese. Joris Hello, vincitore della seconda semifinale, conquista la medaglia d’argento davanti al connazionale Mathurin Madore. Ivan Kozlov degli Atleti Individuali Neutrali terminala sua prova in quarta posizione.