Canoa slalom, l’Italia chiude gli Europei con l’oro di De Gennaro e il bronzo di Pistoni nell’individual di kayak cross

Si chiude con lo spettacolo delle gare in notturna. L’ultima giornata degli Europei di canoa slalom, manifestazione che si è svolta a Ivrea, è dedicata alle gare di kayak cross. L’individual Time Trials del kayak cross si tinge d’azzurro: Giovanni De Gennaro conquista il titolo continentale nella categoria maschile, mentre Lucia Pistoni è bronzo in quella femminile.

Nell’Individual Time Trials del kayak cross femminile Lucia Pistoni offre l’ulteriore conferma del suo eccellente momento di forma, chiude terza e conquista il bronzo in 48.76 alle spalle della britannica Kimberley Woods e della polacca Klaudia Zwolinska. Chiara Sabattini conclude la propria performance con un ottimo quinto posto in 49.01, mentre Agata Spagnol è diciannovesima in 51.47.

Nell’Individual Time Trials del kayak cross maschile Giovanni De Gennaro imperversa, chiude primo in 43.29 e si laurea Campione d’Europa. L’azzurro precede di +0.12 il francese Mathurin Madore e di +0.61 lo spagnolo Manuel Ochoa. Xabier Ferrazzi termina diciannovesimo in 46.02, mentre Andrea Nardo è ventottesimo con 46.70.

Nel kayak cross femminile la migliore delle azzurre è Agata Spagnol che ferma la propria corsa in semifinale. Escono invece ai quarti di finale Chiara Sabattini e Lucia Pistoni. La ceca Tereza Kneblova conquista il titolo europeo aggiudicandosi la finale davanti ala britannica Mallory Franklin e alla polacca Klaudia Zwolinska.

Nel kayak cross maschile Giovanni De Gennaro e Xabier Ferrazzi accarezzano il sogno finale, ma devono alzare bandiera bianca in semifinale, mentre si ferma ai quarti Andrea Nardo. In finale trionfa il ceco Matyas Novak davanti al francese Mathurin Madore e al connazionale Ianis Triomphe.