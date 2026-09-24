Canoa slalom, l’Italia cala il tris agli Europei nelle prove a squadre. Il C1 femminile è campione d’Europa

La seconda sessione della prima giornata degli Europei di canoa slalom, competizione che si svolge a Ivrea fino a sabato 26 settembre, propone le gare a squadre per quanto concerne il kayak e la canadese. L’Italia chiude con il lusinghiero bilancio di un oro, conquistato dalla canadese femminile, un argento ottenuto dal kayak femminile e il bronzo della canadese maschile.

La prima soddisfazione per la spedizione italiana arriva nella finale del kayak femminile. Il trio composto da Stefanie Horn, Lucia Pistoni e Agata Spagnol taglia infatti il traguardo in seconda posizione e conquista una splendida medaglia d’argento con il tempo di 98.34 e un ritardo di +1.28 dalla Slovacchia vincitrice. Completa il podio di giornata la Francia, terza con 98.79.

La seconda medaglia arriva dalla canadese femminile. Il trio Elena Borghi-Marta Bertoncelli-Elena Micozzi limita gli errori, firma una discesa esemplare, chiude la propria performance completando il percorso netto con il tempo di 102.54 e conquista il titolo continentale. Le azzurre precedono la Francia, argento a soli 34 centesimi e penalizzata da un errore nel finale, e la Gran Bretagna, terza a +6.79.

Il pomeriggio si conclude con il bronzo della canadese maschile. Raffaello Ivaldi-Flavio Micozzi-Elio Maiutto tagliano il traguardo con il tempo di 92.09, il loro ritardo dai vincitori è di +1.45, e sono terzi alle spalle della Francia, oro in 90.64, e della Cechia, seconda con il crono di 91.29.

Nel kayak maschile l’Italia si conferma tra le prime, ma manca l’accesso al podio. Xabier Ferrazzi, Giovanni De Gennaro e Tommaso Panico chiudono la propria performance al quinto posto con 90.07, staccati di 3.77 dalla Francia, vincitrice con il percorso netto completato in 86.30. Secondo posto e medaglia d’argento per la Cechia con 86.88 e bronzo per la Gran Bretagna, terza in 86.98.