Canoa slalom, la nuova rivalità tra l’esperto Giovanni De Gennaro e l’emergente Xabier Ferrazzi. C’è posto solo per uno a Los Angeles. A meno che…

Xabier Ferrazzi e Giovanni De Gennaro hanno chiuso rispettivamente al primo ed al secondo posto della Coppa del Mondo 2026 di canoa slalom nel K1: il dualismo tra i due azzurri è confermato anche nel ranking olimpico che assegnerà i primi 6 pass per i Giochi di Los Angeles 2028.

Ogni Paese potrà ottenere un pass in ciascuna specialità ed ogni atleta potrà ottenere un solo pass per il proprio Paese: al momento Giovanni De Gennaro è primo nel ranking, mentre Xabier Ferrazzi, terzo, non stacca il pass proprio per la regola dei passaporti.

Dato che ai Giochi in ogni gara un Paese può schierare al massimo due atleti, l’unico modo per vederli entrambi alle Olimpiadi nel K1 è che uno ottenga il pass nella specialità e l’altro lo centri nel kayak cross, in modo da prendere parte ad entrambe le gare a Los Angeles.

Nel ranking olimpico del kayak cross maschile, però, lo stesso De Gennaro è terzo, ma dato che al momento l’azzurro risulti tra i beneficiari del pass nel K1, non potrebbe conquistarne un secondo, quindi in questa specialità l’Italia non sarebbe al momento qualificata.