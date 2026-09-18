Canoa slalom, i ranking olimpici aggiornati dopo le prime due tappe di qualificazione

Così come per la canoa velocità, anche per la canoa slalom il primo step del percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 è rappresentato dal ranking: saranno 38 i posti in palio attraverso il ranking di qualificazione olimpica, 19 per genere.

In questo primo step sia al maschile che al femminile saranno in palio 6 pass nel K1, 3 nel kayak cross, e 10 nel C1, che verranno distribuiti in quest’ordine. Ogni Paese potrà ottenere un pass in ciascuna specialità ed ogni atleta potrà ottenere un solo pass per il proprio Paese.

L’Italia si qualificherebbe nel K1 maschile grazie a Giovanni De Gennaro, primo nel ranking dopo due eventi, mentre Xabier Ferrazzi, terzo, non stacca il pass per la regola dei passaporti precedentemente esposta. Nel kayak cross maschile, invece, lo stesso De Gennaro è terzo, ma ottenendo il pass nel K1, non potrebbe conquistarne un secondo, quindi in questa specialità l’Italia non sarebbe al momento qualificata.

Nel C1 maschile, invece, la regola dei passaporti favorisce l’Italia, dato che Flavio Micozzi, 15°, sfruttando la presenza di più atleti della stessa nazionalità davanti a lui, staccherebbe l’ultimo pass utile per le Olimpiadi. Nel C1 femminile, invece, Marta Bertoncelli al momento è sesta e sarebbe qualificata, mentre l’Italia non staccherebbe il pass nel K1 femminile, dove Stefanie Horn è 35ma, e nel kayak cross femminile, dove non sono state schierate azzurre finora.