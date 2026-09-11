Canoa slalom, i convocati dell’Italia per gli Europei di Ivrea: contingente massimo per gli azzurri

La stagione internazionale della canoa slalom si concluderà con gli Europei senior 2026, in programma da giovedì 24 a domenica 26 settembre ad Ivrea, in Italia: ai 7 azzurri impegnati nella Finale di Coppa del Mondo di La Seu d’Urgell, in Spagna, se ne aggiungeranno altri 7, già in ritiro nella località piemontese.

Contingente massimo per l’Italia, che schiererà tre atleti in ciascuna specialità: impegno doppio per quattro azzurri, con Giovanni De Gennaro, Xabier Ferrazzi, Lucia Gabriella Pistoni ed Agata Spagnol al via sia nel K1 che nel kayak cross.

Per il resto nel K1 saranno al via anche Tommaso Panico e Stefanie Horn, mentre nel kayak cross gareggeranno Andrea Nardo e Chiara Sabattini. Nel C1 iscritti sono Raffaello Ivaldi, Flavio Micozzi, Elio Maiutto, Marta Bertoncelli, Elena Borghi ed Elena Micozzi. L’Italia sarà in gara anche in tutte le prove a squadre.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

KAYAK MASCHILE

C.S. CARABINIERI: Giovanni DE GENNARO, Xabier FERRAZZI

C.U.S. TORINO: Tommaso PANICO

KAYAK FEMMINILE

GR. SP. MARINA MILITARE: Stefanie HORN, Lucia Gabriella PISTONI

C.C. SACILE: Agata SPAGNOL

CANADESE MASCHILE

GR. SP. MARINA MILITARE: Raffaello IVALDI, Flavio MICOZZI

C.S. AERONAUTICA MILITARE: Elio MAIUTTO

CANADESE FEMMINILE

C.S. CARABINIERI: Marta BERTONCELLI, Elena BORGHI

GR. SP. MARINA MILITARE: Elena MICOZZI

KAYAK CROSS MASCHILE

C.S. CARABINIERI: Giovanni DE GENNARO, Xabier FERRAZZI

C.C. BOLOGNA: Andrea NARDO

KAYAK CROSS FEMMINILE

GR. SP. MARINA MILITARE: Lucia Gabriella PISTONI

C.C. SACILE: Agata SPAGNOL

G.S. FIAMME AZZURRE: Chiara SABATTINI