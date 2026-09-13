Canoa
Canoa slalom, Giovanni De Gennaro ai piedi del podio nel kayak cross della Finale di Coppa del Mondo
Si chiude con il quarto posto di Giovanni De Gennaro nel kayak cross maschile la Finale di Coppa del Mondo 2026 di canoa slalom: a La Seu d’Urgell, in Spagna, l’azzurro si ferma ai piedi del podio, ma grazie al piazzamento odierno arpiona il terzo posto nella classifica generale di specialità.
Nel kayak cross maschile la vittoria va allo spagnolo Manuel Ochoa, che si impone nell’ultimo atto davanti al neozelandese Finn Butcher, alla piazza d’onore, ed allo svizzero Jan Rohrer, sul gradino più basso del podio, mentre chiude al quarto posto Giovanni De Gennaro. Esce nei quarti di finale, invece, Xabier Ferrazzi.
Nella classifica generale finale si impone proprio l’elvetico Jan Rohrer, primo a quota 224, davanti al britannico Joseph Clarke, secondo con 187 punti, ma a salire sul gradino più basso del podio è Giovanni De Gennaro, terzo a quota 164. Xabier Ferrazzi termina 26° con 40 punti, infine Michele Pistoni è 37° a quota 19.
Nel kayak cross femminile, senza italiane in gara, vince la britannica Kimberley Woods, che precede la ceca Tereza Kneblova, seconda, e l’andorrana Monica Doria, terza. La classifica generale premia però la francese Camille Prigent, prima con 233, davanti alla britannica Kimberley Woods ed alla tedesca Ricarda Funk, seconde con 230.