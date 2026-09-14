Canoa slalom, Ferrazzi e De Gennaro portano in alto il tricolore: l’Italia brilla in Coppa del Mondo

Manca ancora un appuntamento per far calare il sipario sulla stagione 2026, da giovedì 24 a sabato 26 settembre sono in programma gli Europei senior a Ivrea, ma la conclusione della Coppa del Mondo lascia diverse indicazioni positive all’Italia della canoa slalom in ottica Los Angeles.

La tre giorni di La Seu d’Urgeil ha ribadito la forza della squadra maschile di kayak. La gara vinta dal francese Titouan Castryck ha consacrato la straordinaria stagione di Xabier Ferrazzi, autore di uno splendido secondo posto in Spagna. L’azzurro grazie alla sua straordinaria continuità di risultati, un successo e tre podi nelle cinque tappe disputate, ha conquistato la Coppa del Mondo con 302 punti.

A completare il podio il terzo posto ottenuto da Giovanni De Gennaro che, dopo il successo ottenuto sul canale olimpico nella scorsa settimana a Vaires-sur-Marne, conferma la sua notevole continuità di rendimento e torna a casa con il secondo posto in classifica generale. L’oro di Parigi 2024 completa il suo cammino trionfale con il gradino più basso del podio conquistato nella graduatoria del kayak cross, specialità in cui conclude in quarta posizione l’ultima gara stagionale.

La mancata qualificazione alla finale degli equipaggi del C1 non sminuisce però il buon percorso stagionale compiuto dagli azzurri, cammino impreziosito dal capolavoro compiuto da Raffaello Ivaldi a Augsburg e dal terzo posto conquistato da Marta Bertoncelli in Francia.