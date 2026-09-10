Canoa slalom, De Gennaro e Ferrazzi superano i time trials del kayak cross nella Finale di Coppa del Mondo

Si apre a La Seu d’Urgell, in Spagna, la Finale di Coppa del Mondo 2026 di canoa slalom: prima giornata di gare riservata al kayak cross individuale, che assegna i primi titoli del circuito maggiore e definisce i 42 qualificati alla fase ad eliminazione diretta prevista domenica. In casa Italia superano il turno sia Xabier Ferrazzi che Giovanni De Gennaro.

Nel kayak cross individuale maschile si impone il britannico Joseph Clarke, primo in 45″91, davanti allo spagnolo Manuel Ochoa, secondo in 46″43, a 0″52, ed al ceco Matyas Novak, terzo in 46″86, a 0″95. Xabier Ferrazzi si classifica nono in 47″82, a 1″91, mentre Giovanni De Gennaro chiude 16° in 48″53, a 2″62.

In classifica generale domina proprio il britannico Joseph Clarke, che vince con 315 punti, davanti al connazionale Sam Leaver, alla piazza d’onore a quota 259, mentre completa il podio l’iberico Manuel Ochoa, terzo con 244. Scivola fuori dal podio Giovanni De Gennaro, quarto con 228, mentre Xabier Ferrazzi è 12° a quota 144, infine Michele Pistoni è 42° con 37 punti.

Nel kayak cross individuale femminile, senza azzurre al via, vince la transalpina Marjorie Delassus con il crono di 50″24, andando a precedere la ceca Tereza Kneblova, seconda in 50″76, a 0″52, e l’altra francese Angele Hug, terza in 51″60, a 1″36.

In classifica generale il podio è identico: Delassus si impone con 265 punti, beffando Kneblova, alla piazza d’onore con 258, ed Hug, sul gradino più basso del podio con 252. Chiara Sabattini è 34ma con 48, Lucia Pistoni è 47ma con 17.