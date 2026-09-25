Canoa
Canoa slalom, altro giovane a medaglia per l’Italia! Elio Maiutto irrompe agli Europei nella canadese
Arriva un altro podio per l’Italia agli Europei senior 2026 di canoa slalom: ad Ivrea la finale del C1 maschile sorride ad Elio Maiutto, che conquista la medaglia di bronzo. Decimo posto per Raffaello Ivaldi, infine esce in semifinale Flavio Micozzi, 24°.
In finale la medaglia d’oro va al transalpino Yohann Senechault, grazie ad un percorso netto in 90.26, davanti al ceco Lukas Kratochvil, d’argento in 91.70, a 1.44, mentre il bronzo va al 21enne azzurro Elio Maiutto, già di bronzo ai Mondiali under 23 in stagione, che chiude terzo in 92.45, fotocopiando il tempo fatto in semifinale (92.44) e confermandosi sul gradino più basso del podio, a 2.19 dall’oro.
Beffato l’altro transalpino Nicolas Gestin, quarto in 92.69, a 2.43 dalla vetta ed a soli 0.24 dall’azzurro, mentre costano la medaglia allo slovacco Marko Mirgorodsky le 2 penalità accusate per un tocco di palina alla porta 7, che lo relegano al quinto posto in 93.57, a 3.31.
Sesta posizione per il francese Jules Bernardet, che tocca la palina della porta 6 in risalita e della porta 9, e con 4 penalità scivola in sesta posizione in 95.39, a 5.13 dall’oro, mentre chiude settimo lo spagnolo Alex Segura, con il percorso netto in 97.24, a 6.98.
Decimo posto in finale per Raffaello Ivaldi, le cui velleità di medaglia vengono affossate dal salto di porta alla numero 17, con 50 penalità che lo portano a chiudere in 142.32, a 52.06 dalla vetta. Esce di scena in semifinale, infine, l’altro azzurro in gara, Flavio Micozzi, 24°.