Canoa slalom, a La Seu d’Urgell cala il sipario sulla Coppa del Mondo

La stagione internazionale della canoa slalom è vicina all’epilogo della Coppa del Mondo 2026, con la Finale in programma a La Seu d’Urgell, in Spagna dal 10 al 13 settembre, che farà da preludio agli Europei di fine settembre ad Ivrea: punti doppi sul canale spagnolo per assegnare i titoli di fine stagione.

L’Italia si affiderà agli stessi sette atleti già visti in gara la settimana scorsa in Francia, nella tappa di Vaires sur Marne, ovvero Giovanni De Gennaro, Xabier Ferrazzi, Stefanie Horn, Raffaello Ivaldi, Flavio Micozzi, Marta Bertoncelli ed Elena Borghi.

Per De Gennaro e Ferrazzi ci sarà il doppio impegno tra K1 e kayak cross: nel K1 grande occasione per l’Italia, dato che Ferrazzi guida la classifica con 192 punti davanti a De Gennaro, secondo con 182, mentre nel kayak cross individuale spera De Gennaro, che è terzo con 174 punti, a -21 dalla vetta.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Canoa Slalom – V Coppa del Mondo – La Seu d’Urgell (SPA), 5 – 13 settembre 2026

KAYAK MASCHILE

C.S. CARABINIERI: Giovanni DE GENNARO, Xabier FERRAZZI

KAYAK FEMMINILE

GR. SP. MARINA MILITARE: Stefanie HORN

CANADESE MASCHILE

GR. SP. MARINA MILITARE: Raffaello IVALDI, Flavio MICOZZI

CANADESE FEMMINILE

C.S. CARABINIERI: Marta BERTONCELLI, Elena BORGHI

KAYAK CROSS MASCHILE

C.S. CARABINIERI: Giovanni DE GENNARO, Xabier FERRAZZI