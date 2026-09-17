Canoa polo, l’Italia vince ancora e chiude a punteggio pieno la prima fase dei Mondiali

Terza affermazione consecutiva per l’Italia maschile ai Mondiali senior 2026 di canoa polo, in corso di svolgimento a Duisburg, in Germania: gli azzurri, nel Gruppo D, dopo le vittorie di ieri contro Malesia e Svezia, oggi superano i Paesi Bassi per 6-3. Nello stesso raggruppamento la Svezia regola la Malesia per 8-2.

L’Italia chiude così la prima fase in testa al raggruppamento a punteggio pieno a quota 9 proprio davanti ai Paesi Bassi, che chiudono secondi a quota 6: entrambe le formazioni passano alla seconda fase, dove ci saranno due gruppi da 6 squadre. La Svezia, terza a quota 3, e la Malesia, che chiude a zero, sono eliminate.

Nel primo tempo l’Italia mette subito pressione ai neerlandesi, passando in vantaggio con Alessandro Schiano Di Cola dopo 1’58”, e raddoppiando con Andrea Bertelloni dopo 3’32”, ma i Paesi Bassi accorciano con Erwin Roos dopo 3’53”. Gli azzurri, però, allungano con la doppietta di Giuseppe Ruggiero, che marca dopo 5’28” e a 9’54”, per il 4-1.

Nella seconda frazione i neerlandesi accorciano con Wessel Vroon dopo 14’44”, ma l’Italia torna a +3 con la segnatura di Paolo Messina dopo 17’14”. Pronta replica dei Paesi Bassi con Dylan Tough dopo 17’24”, ma Andrea Bertelloni a 17’46” firma la doppietta personale e sancisce il definitivo 6-3.