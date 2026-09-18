Canoa polo, l’Italia rimonta la Nuova Zelanda e resta imbattuta nella seconda fase dei Mondiali

L’Italia maschile conserva la sua imbattibilità nel torneo e colleziona la quinta vittoria consecutiva ai Campionati Mondiali di canoa polo 2026, in corso di svolgimento a Duisburg (Germania). Dopo il successo di ieri per 2-0 sul Portogallo, gli azzurri battono infatti anche la Nuova Zelanda con lo score di 5-2 e restano a punteggio pieno nella seconda fase della rassegna iridata.

La squadra italiana si porta dunque a quota 6 punti e condivide la vetta del gruppo O con la Germania padrona di casa, che ha travolto stamattina la Svizzera (3 punti) con un netto 6-0. Nell’altra partita mattutina del raggruppamento la Polonia si è imposta sul Portogallo (ultimo insieme alla Nuova Zelanda con zero punti) per 6-2, salendo a quota 3 punti e restando in corsa per la qualificazione.

Avanzano in semifinale le prime due classificate del girone, che andranno ad incrociarsi con le migliori due del gruppo P. Italia che ha avuto il merito di reagire allo svantaggio iniziale (gol di Liam Frost dopo 6’48”), segnando cinque reti (doppietta di Paolo Messina, poi Alessandro Schiano di Cola, Fabrizio Massa e Andrea Bertelloni) in meno di otto minuti prima della seconda marcatura neozelandese siglata quasi allo scadere da Phillip Massarotto.

Gli azzurri torneranno in acqua nel pomeriggio per affrontare la Polonia in uno scontro diretto cruciale verso l’accesso alle semifinali, mentre domani chiuderanno il loro percorso in questa seconda fase a gironi fronteggiando Svizzera ed infine Germania.