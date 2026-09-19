Canoa
Canoa polo, l’Italia piega la Svizzera ed approda in semifinale ai Mondiali
L’Italia maschile centra il passaggio del turno nella seconda fase dei Mondiali senior 2026 di canoa polo, in corso di svolgimento a Duisburg, in Germania, e stacca il pass per le semifinali con un match d’anticipo: gli azzurri, nel quarto incontro del Gruppo O, superano la Svizzera per 3-1. Nello stesso raggruppamento la Germania piega il Portogallo per 3-2, mentre la Nuova Zelanda regola la Polonia per 5-1.
Con un solo match ancora da giocare, restano in testa al girone a punteggio pieno Germania ed Italia, che salgono a quota 12, staccano il pass per le semifinali, e si contenderanno il primato nello sconto diretto del pomeriggio, con i teutonici che, per la miglior differenza reti, potranno anche pareggiare per essere primi. Eliminate, invece, Svizzera, terza con 4 punti, Polonia e Nuova Zelanda, quarte con 3, e Portogallo, sesto a quota 1.
Nella prima frazione l’Italia si porta in vantaggio grazie alla marcatura di Paolo Messina, che dopo 6’08” sigla il gol che vale l’1-0 con cui si va al riposo. Nella ripresa la Svizzera pareggia subito i conti con la segnatura di Dario Stern dopo 10’57”, ma a decidere la contesa è Tommaso Gaetano Lampò, che prima riporta in vantaggio gli azzurri dopo 13’54”, e poi firma la personale doppietta dopo 18’40” per il definitivo 3-1.