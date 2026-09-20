Canoa
Canoa polo, l’Italia piega la Gran Bretagna ed è in finale ai Mondiali!
L’Italia maschile giocherà la finale dei Mondiali senior 2026 di canoa polo, in corso di svolgimento a Duisburg, in Germania: gli azzurri piegano la Gran Bretagna per 4-3 nel penultimo atto ed alle 15.40 sfideranno per il titolo proprio i padroni di casa teutonici, che nell’altra semifinale hanno sconfitto ai tempi supplementari la Francia, sempre per 4-3.
Nella prima frazione l’Italia passa in vantaggio dopo 3’20” con la marcatura di Andrea Bertelloni, poi gli azzurri raddoppiano a 5’16” grazie alla segnatura di Paolo Messina. La Gran Bretagna reagisce e dopo 7’50” accorcia con Caleb Bowden, che sancisce il 2-1 per l’Italia a metà gara.
Nel secondo tempo gli azzurri tornano a comandare il gioco e si riportano a distanza di sicurezza grazie a Paolo Messina, che dopo 12’35” firma la personale doppietta. L’Italia controlla la reazione della Gran Bretagna e dopo 17’35” mette a segno il colpo del ko con Tommaso Gaetano Lampò, poi Caleb Bowden torna a segnare a 19’04” ed a 19’19”, ma l’Italia, pur soffrendo nel finale, porta a casa il successo per 4-3.