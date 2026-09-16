Canoa
Canoa polo, l’Italia liquida la Malesia nel primo incontro dei Mondiali
Esordio convincente per l’Italia maschile ai Mondiali senior 2026 di canoa polo, scattati a Duisburg, in Germania: gli azzurri nel primo incontro del Gruppo D liquidano la Malesia, sconfitta con un eloquente 11-1. Nello stesso raggruppamento i Paesi Bassi superano la Svezia per 2-0.
Nel primo tempo l’Italia spezza l’equilibrio con Giuseppe Ruggiero dopo 1’53”, poi nella seconda parte della frazione dilaga: raddoppio di Fabrizio Massa dopo 5’03”, tris di Luca Costanzo dopo 6’10”, poker di Gianmarco Emanuele dopo 8’06”, infine Edoardo Corvaia dopo 9’53” firma il 5-0 con cui si va al riposo.
Nella ripresa prosegue il dominio dell’Italia: Alessandro Schiano Di Cola firma il 6-0 dopo 12’14”, Fabrizio Massa trova la personale doppietta dopo 13’39”, così come fa Edoardo Corvaia dopo 14’41”. Punto della bandiera malese con Mohamad Nazrin Najib dopo 15’32”, poi gli azzurri tornano a far dilatare il gap con la doppietta di Luca Costanzo dopo 15’57”, la segnatura di Andrea Bertelloni dopo 17’33”, e la tripletta di Fabrizio Massa, che dopo 18’39” sigla il definitivo 11-1.